Rapids Koscelnik nach Attacke von eigenen Fans unverletzt

Nach einer unbedachten Aktion eines Fans von Rapid Wien ist Spieler Martin Koscelnik glimpflich davongekommen.

Im Finale des ÖFB-Fußball-Cups gegen Sturm Graz am Sonntagabend in Klagenfurt wurde der slowakische Ersatzspieler unmittelbar nach dem 0:2 in der 84. Minute von einem aus Rapids Fansektor geworfenen Gegenstand getroffen und ging zu Boden. Koscelnik erlitt laut Angaben des Clubs von Montag keine Verletzung.