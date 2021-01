Rapids Fountas droht nach Spuckattacke lange Sperre

Rapid Wien-Stürmer Taxiarchis Fountas droht eine längere Sperre. Gemäß Medienberichten wurde er im Testspiel gegen die Admira am vergangenen Freitag nach einer Spuckattacke an Gegenspieler Lukas Malicsek ausgeschlossen.

Die Fußball-Bundesliga wird den Fall in der Sitzung des Strafsenats am (heutigen) Montagnachmittag (ab 17.00 Uhr) behandeln.

Senatssitzung tagt am Montag

Rote Karten in Testspielen ziehen grundlegend eine Untersuchung nach sich. So wurde WAC-Verteidiger Nemanja Rnic vor einem Jahr nach einem Ellbogencheck im Vorbereitungsspiel gegen Austria Klagenfurt für drei Ligaspiele gesperrt. Rapid bestreitet das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause am Freitagabend (19.00 Uhr) zu Hause gegen Sturm Graz. Die Hütteldorfer wollten sich vor der Senatssitzung zu der Causa nicht äußern.