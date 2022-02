Rapids Cup-Out gegen Hartberg: "Absoluter Selbstfaller"

Das neue Fußball-Jahr hat für Rapid mit einem schweren Tiefschlag begonnen. Die Hütteldorfer schieden durch eine 1:2-Heimniederlage im Viertelfinale gegen den TSV Hartberg aus dem ÖFB-Cup aus. Das sind die Stimmen zum Spiel.

Rapid Wien-Trainer Ferdinand Feldhofer zeigte sich nach der ersten Pleite in seiner Amtszeit zerknirscht und sprach von einem "absoluten Selbstfaller".

Rapid Wien ging als Favorit ins Cup-Duell

Feldhofer: Zu viele Eigenfehler

Dass der Gegentreffer derart massive Auswirkungen auf seine Kicker hatte, kam für Feldhofer überraschend. "Ich habe geglaubt, wir sind schon weiter." Man habe in dieser Phase "komplett den Zugriff verloren und nicht mehr selbstbewusst agiert. Wir haben da so viele Eigenfehler gemacht, das ist für ein K.o.-Spiel zu viel, egal gegen welchen Gegner", sagte der Rapid-Coach.

Laut Feldhofer besserte sich die Leistung mit der Einwechslung der beiden Winter-Zugänge Yusuf Demir und Ferdy Druijf in der 55. Minute. "Da haben wir uns viele Chancen über Standards erarbeitet und auch in Unterzahl (Anm.: Dalibor Velimirovic sah in der 78. Minute Gelb-Rot) die Sache gut gemacht."