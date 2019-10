Rapid Wiens Ljubicic holte sich gegen Hartberg keine Bänderverletzung

Die Verletzung von Rapdis Dejan Ljubicic ist nicht so schlimm wie angenommen. Sein Einsatz für die Wiener am Samstag gegen Mattersburg ist aber fraglich.

Der am Sonntag beim Heim-3:3 von Rapid gegen Hartberg kurz nach dem Seitenwechsel ausgeschiedene Dejan Ljubicic hat keine schwere Verletzung erlitten. Wie eine MR-Untersuchung am Montag ergab, blieben die Bänder im Knie des ÖFB-U21-Fußball-Teamspielers heil. Zu schaffen macht dem Mittelfeldspieler aber ein Knochenmarködem. Sein Einsatz am Samstag im Bundesliga-Duell in Mattersburg ist fraglich.