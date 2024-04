Rapid Wiens Klauß ohne Salzburg-Ambitionen

Red Bull Salzburg ist auf der Suche nach einem neuen Trainer, Interimstrainer Onur Cinel bleibt nur bis zum Ende der Spielzeit im Amt. "Es hat sich niemand gemeldet und es wird sich niemand melden", so Rapid Wiens Coach Robert Klauß.

Für den bei Red Bull ausgebildeten Klauß ist der in Salzburg vakante Posten aktuell "gar kein Thema. Ich komme hier gerade rein, wir sind in einem guten Prozess und haben Spaß - um dann wieder weg zu gehen? Das macht ja keinen Sinn", sagte Klauß am Donnerstag bei einem Medientermin.