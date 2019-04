Rapid Wien will Siegesserie auch gegen Altach fortsetzen

Rapid Wien reist mit dem Ziel nach Altach, die Erfolgsserie in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga mit einem weiteren Sieg fortzusetzen. Altach ist allerdings unter Coach Alex Pastoor noch ungeschlagen.

Rapid Wien will Schwung der letzten Wochen mitnehmen

Der 48-Jährige und seine Spieler reisen am Matchtag per Flugzeug ins Ländle, noch am Samstagabend erfolgt der Rückflug nach Wien. “Uns stehen in den kommenden zwei Wochen viele Spiele, darunter gleich am Dienstag Hartberg auswärts und acht Tage später das Cupfinale in Klagenfurt, bevor. Daher müssen wir unsere Kräfte möglichst gut einteilen und zwei stundenlange Busfahrten wären nicht ideal. Zwei kurze Flüge sind hier sicherlich besser”, sagte Kühbauer.