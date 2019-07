Rapid Wien verliert Bundesliga-Auftakt gegen RB Salzburg mit 0:2

Red Bull Salzburg konnte sich am Freitagabend beim Bundesliga-Auftaktmatch bei Rapid Wien mit einem 2:0-Sieg belohnen.

30,8 Grad Celsius hatte es am Rasen in Wien noch beim Anpfiff, trotzdem bekamen die Fans ein intensives Match mit hohem Tempo geboten. Bei Rapid standen alle drei Sommer-Neuzugänge - Thorsten Schick (von Young Boys Bern), Taxiarchis Fountas (SKN St. Pölten) und Maximilian Ullmann (LASK) - in der Startformation. Die Salzburger, die im Sommer zahlreiche Schlüsselspieler durch Transfers verloren hatten, begannen mit derselben Elf wie beim 7:1-Sieg im Cup in Parndorf.