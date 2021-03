Rapid Wien: Verlängerung mit Kühbauer wohl in Länderspielpause

Die Vertragsverlängerung von Dietmar Kühbauer als Trainer von Rapid Wien dürfte laut Geschäftsführer Sport Zoran Barisic bereits in den kommenden Tagen erfolgen.

"Ich gehe davon aus, dass wir das bald erledigen werden. Mein Wunsch wäre in der Länderspielpause", sagte Barisic am Freitag bei einem Online-Medientermin. Mit Kühbauer soll auch der komplette Trainerstab verlängern. "Das haben sie sich verdient", meinte der Sportchef der Hütteldorfer.

Vertragsverlängerung mit Rapid-Trainer Kühbauer

Die bevorstehende Vertragsverlängerung sei die logische Konsequenz aus den vergangenen Monaten. In der Vorsaison wurde Endrang zwei und die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase fixiert, derzeit liegt Rapid nach 21 Runden fünf Zähler hinter Red Bull Salzburg auf Platz zwei."Ich bin grundsätzlich mehr als zufrieden. Mit der Punkteausbeute stehen wir mehr als gut da", betonte Barisic.

Positiv fiel nicht nur die aktuelle Bestandsaufnahme, sondern auch der Blick in die Zukunft aus. "Wir sind auf einem guten Weg, was die Entwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler betrifft. Das Team ist noch einmal verjüngt worden, es sind Einsparungsmaßnahmen vorgenommen worden und wir sind trotzdem erfolgreich", resümierte Barisic.

Kaderveränderungen im Sommer geplant

Der Werdegang von Neo-ÖFB-Teamspieler Kara kann laut Barisic beispielhaft sein "für viele, die es bis zu einem gewissen Alter nicht geschafft haben und nie in einer Akademie waren. Man darf nie den Glauben an sich selbst verlieren."

Überzogene Forderungen von Spielerberatern

Was weitere potenzielle Neuzugänge betrifft, machte Rapids Sportchef zuletzt nach eigenen Angaben "irritierende" Erfahrungen. "Möglicherweise lebt der eine oder andere in einer Blase und hat vergessen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist", sagte der Wiener vor allem in Anspielung auf seiner Meinung nach überzogene Forderungen von Spielerberatern. "Wir müssen sehr vorsichtig sein in unserem Handeln und werden kein unnötiges Risiko eingehen", versprach Barisic.