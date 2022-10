Rapid Wien unterlag Ried: Stimmen zum Spiel

Rapid Wien hat sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga auswärts Ried geschlagen geben müssen. Hier gibt es Stimmen zum Spiel.

Rapid Wien kommt in dieser Fußball-Saison einfach nicht auf die Beine. Das 0:1 am Samstag in Ried bedeutete nach der Derby-Heimniederlage am vergangenen Sonntag die zweite bittere Pleite in Folge, womit die Hütteldorfer in der Bundesliga außerhalb der Top sechs liegen.