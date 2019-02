Rapid Wien und Salzburg überzeugen in Testspielen

Rapid Wien und Salzburg schließen die Testphase mit zwei Siegen ab. Die Salzburger siegen über Steyr, Rapid fertigt den Club NK Triglav Kranj ab.

Die Fußball-Europa-League-Sechzehntelfinalisten Red Bull Salzburg und Rapid haben die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison am Freitag erfolgreich abgeschlossen. Der nicht in Bestbesetzung angetretene überlegene Bundesliga-Tabellenführer setzte sich gegen Vorwärts Steyr 3:2 durch. Die Wiener behielten gegen den slowenischen Club NK Triglav Kranj deutlich mit 5:2 die Oberhand.

Die Salzburger starten am Donnerstag (21.00 Uhr) bei Club Brügge auf europäischer Bühne ins Jahr 2019, die Rapidler haben Inter Mailand im Allianz Stadion zu Gast (18.55). Salzburgs letztes Testspiel konnte man nicht als Generalprobe bezeichnen, waren doch abgesehen von Andre Ramalho nicht die Kicker aus der ersten Reihe zum Einsatz gekommen. Die hatten am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein torloses Remis gegen Altach geholt. Es war das einzige von sechs Testspielen, das die Truppe von Trainer Marco Rose nicht gewinnen konnte.

Rose blickte nach einem “guten Test” bereits nach vorne. “Auch wenn wir bisher noch kein Pflichtspiel in den Beinen hatten, werden wir die Situation nächste Woche am Donnerstag positiv annehmen, wollen diese Partie in Brügge positiv gestalten und alle Energie reinlegen”, sagte Salzburgs Trainer. Für seine Elf trafen am Freitag Enock Mwepu (16.), Christoph Leitgeb (35.) und Smail Prevljak (74.). Mit Amankwah Forson kam ab der 61. Minute auch ein Testspieler zum Einsatz, der mit einem Schlenzer die Querlatte traf.