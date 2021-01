Rapid Wien triumphierte mit mit 2:1 über St. Pölten

Rapid hat auch das zweite Spiel in der Fußball-Bundesliga im Jahr 2021 gewonnen. Die Hütteldorfer setzten sich in der witterungsbedingt von Dienstag auf Mittwoch verschobenen Partie der 14. Runde gegen den SKN St. Pölten verdient mit 2:1 durch.

Mit dem dritten Sieg in Folge blieben die Hütteldorfer Tabellenführer Red Bull Salzburg auf den Fersen, der Abstand beträgt nach wie vor nur einen Zähler. St. Pölten ist als Achter weiter außerhalb der Meistergruppen-Plätze zu finden.

Rapid triff nun am Sonntag auf LASK

Alexander Schmidt fixierte mit seinem zehnten Saisontor (14.) die überraschende Gäste-Führung, Christoph Knasmüllner (16.) und Ercan Kara (66.) sorgten im Allianz Stadion für die leistungsgerechte Wende. Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic entschied damit das Bruderduell mit Robert Ljubicic für sich. Im Gegensatz zum Tag zuvor, wo es aufgrund des starken Schneefalls samt schneebedecktem Rasen eine Absage gegeben hatte, war das Geläuf diesmal in gutem Zustand. Auf Rapid wartet nun am Sonntag der Schlager beim LASK, die vier Partien sieglosen Niederösterreicher haben da den WAC zu Gast.

Die in der selben Formation wie beim 4:1 gegen Sturm Graz startenden Rapidler mussten schon nach wenigen Sekunden eine Schrecksekunde überstehen, Schmidt traf aus guter Position den Ball nicht richtig. Sonst gaben aber die Wiener klar den Ton an und erarbeiteten sich ein eindeutiges Chancenplus. Kara scheiterte an Christoph Riegler, den Nachschuss von Knasmüllner konnte Luan gerade noch vor der Torlinie klären (11.). Eine Minute später musste sich Riegler neuerlich bei einer Kara-Chance auszeichnen.