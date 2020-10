Rapid Wien trifft in Europa League-Gruppenphase auf Arsenal

Am Freitag fand die Auslosung der Europa League-Gruppenphase statt. Rapid Wien wird demnach in Gruppe B auf Arsenal, Molde und Dundalk treffen.

Zwei der drei österreichischen Vertreter in der Fußball-Europa-League sind am Freitag prominente englische Gegner zugelost worden. Rapid Wien bekommt es in Gruppe B mit Arsenal zu tun, der LASK trifft in Pool J auf Tottenham. Beide Gruppen bieten durchaus auch Aufstiegschancen: Die Wiener duellieren einander zudem mit Molde FK aus Norwegen und Irlands Meister Dundalk. Die Linzer treffen weiteres auf Bulgariens Meister Ludogorez Rasgrad und Royal Antwerpen.