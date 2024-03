Rapid Wien steht nach Unentschieden bei Austria Klagenfurt in Meistergruppe

Rapid Wien hat am Sonntag mit einem Unentschieden gegen Austria Klagenfurt die Qualifikation für die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga fixiert. Die Kärntner und Hütteldorfer trennten sich im Stadion nahe dem Wörthersee mit 1:1.

Das Duell zwischen Austria Klagenfurt und Rapid hat am Sonntag ein Unentschieden mit zwei Siegern gebracht. Durch das 1:1 in der letzten Grunddurchgangs-Runde zogen beide Teams in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga ein. Christoph Lang schoss die Hütteldorfer in Führung (39.), nach dem 1:1 durch Christopher Wernitznig (73.) gab es nur noch Ballgeschiebe, was wohl noch für Diskussionen sorgen wird.