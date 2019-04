Rapid Wien setzt im Spiel gegen Hartberg auf Rotation

Rapid Wien trifft in der Fußball-Bundesliga zum vierten Mal auf TSV Hartberg. Hartberg liegt als Fünfter der Qualigruppe nur zwei Zähler vor Schlusslicht Wacker Innsbruck.

Zum vierten Mal im Fußball-Frühjahr kommt es zum Duell Rapid Wien gegen TSV Hartberg. “Hartberg habe ich jetzt schon öfter gesehen als meine Kinder”, scherzte Trainer Dietmar Kühbauer über den Gegner aus der Oststeiermark. Am Dienstag gewann Rapid in Hartberg trotz wenig befriedigender erster Hälfte noch mit 4:2. Drei Punkte sind für den Leader der Bundesliga-Qualigruppe auch am Samstag das Ziel.

Thomas Murg schlug in die gleiche Kerbe. “Die erste Halbzeit war in Hartberg nicht gut von uns”, sagte der Mittelfeldspieler, der zuletzt dreimal in Folge von den Rapid-Fans zum “Man of the Match” gewählt wurde. Die Mannschaft müsse von der ersten Minute an konzentriert agieren. “Wir werden das Spiel professionell bestreiten. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen”, erklärte der Steirer auch in Hinblick auf das Cup-Finale am kommenden Mittwoch in Klagenfurt gegen Salzburg.