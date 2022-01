Rapid Wien reiste ohne Ballo ins Belek-Trainingslager

Mit rund 30 Spielern, aber ohne Chelsea-Leihgabe Thierno Ballo ist der SK Rapid am Samstag ins Trainingslager in die Türkei aufgebrochen.

Von anderen Perspektivspielern will sich Trainer Ferdinand Feldhofer jedenfalls noch ein genaues Bild machen. "Eine gute Gelegenheit, um Luft bei den Profis zu schnuppern! Auch verletzte bzw. rekonvaleszente Spieler sind mit dabei, selbst jene, deren Comeback noch in relativ weiter Ferne liegt", wurde Feldhofer vom Club zitiert. Drei Testspiele - gegen Cracovia (19. Jänner), Pogon Stettin und Teplice (jeweils 22. Jänner) - haben die Hütteldorfer in der Türkei geplant.