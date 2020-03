Rapid Wien offiziell im Notbetrieb: Kurzarbeit kommt

Nun arbeitet auch der SK Rapid Wien als einer der letzten Bundesliga-Clubs an der Einführung des Corona-Kurzarbeitsmodells.

Coronakrise beschert Rapid Wien großen wirtschaftlichen Schaden



Kurzarbeit geplant

Um während des "Notbetriebs" den "wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich" zu halten, ist nun Kurzarbeit geplant. Rapid zeigte sich zuversichtlich, das Prozedere der bis zu 165 möglichen Anträge, die bekanntlich auch rückwirkend gestellt werden können, in den nächsten Tagen finalisieren zu können. Das GF-Duo Peschek/Barisic will "mit gutem Beispiel vorangehen" und auf einen wesentlichen Teil seines Gehalts verzichten.

Außer LASK und RB Salzburg stellen alle Bundesliga-Klubs auf Kurzarbeit um

Bereits zuvor hatten mit Ausnahme des Topduos LASK und Salzburg alle weiteren Erstligisten erklärt, auf Kurzarbeit umsteigen zu wollen beziehungsweise angekündigt, diesen Schritt ernsthaft zu überlegen. Bei Altach nahm mit Manfred Fischer nur ein einziger Spieler den diesbezüglichen Vorschlag des Vereins nicht an. Der 24-jährige Steirer will seinen entsprechenden Gehaltsanteil der Caritas Vorarlberg spenden. "So kann ich jenen helfen, die es derzeit am Dringendsten benötigen", schrieb Fischer auf Instagram und ergänzte "vielleicht kann ich so weitere Menschen dazu animieren zu spenden".