Rapid Wien nach 1:0 gegen Wacker Innsbruck fixer Sieger in Quali-Gruppe

Nach dem 1:0-Sieg am Samstag gegen Wacker Innsbruck kann Rapid Wien in der Qualifikationsgruppe nun nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Rapid hat die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga am Samstag vorzeitig für sich entschieden. Die Hütteldorfer besiegten Wacker Innsbruck vor 13.800 Zuschauern im Allianz Stadion verdient 1:0 und können in den letzten beiden Runden nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Rapid nach 1:0-Sieg fix Qualigruppen-Sieger

Die Wiener haben damit fix Heimrecht zum Auftakt des Europacup-Play-off am 28. Mai gegen den Qualigruppen-Zweiten. Matchwinner für die Hausherren war Aliou Badji (64.) mit seinem fünften Treffer im 12. Ligaspiel. Die Rapidler gewannen damit alle vier Saisonduelle mit den Tirolern. Das war ihnen zuvor noch nie gelungen. Für die Tiroler war die Niederlage extrem bitter, sie fielen durch den 2:1-Sieg von Hartberg gegen Mattersburg ans Tabellenende zurück. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf die Steirer und die Admira, die in Altach 2:2 spielte. Bei der Admira treten die Tiroler am kommenden Samstag an.