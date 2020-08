Rapid Wien: Mund-Nasen-Schutz und Sitzplatz-Zwang im Stadion

Rapid Wien präsentierte als erster Bundesligist detaillierte Richtlinien für Stadionbesuche im Herbst. Pflicht im Allianz Stadion ist in Coronazeiten demnach das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, außer man befindet sich direkt am zugewiesenen Platz.

Corona-Regeln: Gereihtes Vorauswahlrecht für Rapid-Tickets

An- und Abreise mit Öffis als Herausforderung

Offen bleibt die Frage nach besonderen Vorkehrungen wegen der An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Rapid-Fans reisen großteils mit der U-Bahnlinie U4 zur Endstation Hütteldorf an und wieder retour. An Spieltagen kommt es im und um das Stationsgebäude kurzfristig zu großen Menschenansammlungen, sodass Abstandsregeln kaum eingehalten werden können.