Rapid Wien: Landthaler weiter an Board der ECA

Raphael Landthaler gehört auch in Zukunft dem Executive Board der European Club Association (ECA) an. Der 44-Jährige, der bei Fußball-Rekordmeister Rapid als Leiter der Abteilung "Finanzen und Organisationsentwicklung" fungiert, wurde am Dienstag bis 2023 in das insgesamt 24-köpfige Gremium wiedergewählt. Als ECA-Vorsitzender wurde Juventus Turins Präsident Andrea Agnelli bestätigt.