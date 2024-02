Rapid Wien kassierte dank Transfer im Winter Millionen

Während der Winterpause konnten sich Rapid Wien und der WAC über beträchtliche Geldzuflüsse freuen.

Fenster für Transfers noch bis Dienstag geöffnet

Das Transferfenster in der heimischen Liga ist noch bis Dienstag um 17.00 Uhr geöffnet. In England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich wurde es bereits am vergangenen Donnerstag geschlossen. Die Bundesligisten haben daher noch die Möglichkeit, Spieler aus den Top-Fünf-Ligen zu verpflichten. Im Januar waren vor allem Leihgeschäfte beliebt. Sturm Graz holte beispielsweise den tschechischen Torhüter Vitezslav Jaros von der zweiten Mannschaft des FC Liverpool und den dänischen Stürmer Mika Biereth von der U21 des FC Arsenal.