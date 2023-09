Rapid-Wien-Held Grausam mit 80 Jahren gestorben

Am vergangenen Freitag ist der frühere Rapid-Stürmer Leopold Grausam im Alter von 80 Jahren verstorben.

Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der Torjäger brachte es bei den Grün-Weißen zwischen 1963 und 1970 in 180 Pflichtspielen auf 70 Treffer. In Gedenken an Grausam, der nach seiner aktiven Zeit als Trainer im Rapid-Nachwuchs tätig war, wird die Mannschaft im Ligaspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen den WAC mit Trauerflor antreten.