Rapid Wien gewinnt 4:3 gegen Admira: Die Stimmen zum Spiel

Rapid konnte gestern ein 4:3 gegen Admira erzielen. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Reiner Geyer (Admira-Trainer): “In der ersten Hälfte waren wir nicht so glücklich mit dem Spiel, da war Rapid besser. In diesen Minuten (der Gegentreffer) waren wir nicht in der Lage, entsprechend zu verteidigen. In der zweiten Hälfte haben die Spieler großen Charakter bewiesen, das 3:3 geschafft, es war sogar das 4:3 möglich. Das Ergebnis können wir nicht ändern, aber mit der Art und Weise können wir zufrieden sein. Wir waren schon sechs Punkte vorne, drei Punkte hinten – wir müssen an den Dingen arbeiten, wie wir auftreten und weniger auf die Tabelle schauen.”