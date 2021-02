Rapid Wien gegen WAC: Die Stimmen zum Spiel

Bei Rapid hat ein hohes Maß an Kontinuität Einzug gehalten. Die Hütteldorfer gewinnen ebenso regelmäßig wie sie danach beteuern, nicht an den Meistertitel zu denken.

Rapidspieler körperlich nicht auf der Höhe

Eine negative Überraschung war für den 49-Jährigen die körperliche Verfassung seiner Spieler. "Uns hat ein bisschen die Frische gefehlt, wir waren sehr statisch in unseren Aktionen." Dabei genossen die Rapid-Profis zuletzt eine achttägige Matchpause, während der WAC erst am vergangenen Freitag im Cup gegen Kapfenberg in die Verlängerung musste. "Solche Spiele gibt es. Wenn man am Ende einen Dreier macht, ist es in Ordnung", resümierte Kühbauer.