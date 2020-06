Rapid Wien gegen Sturm Graz: Die Stimmen zum Spiel

Beim letzten Rapid-Spiel gegen Sturm Graz sprangen die Youngsters mit einem 4:0 in die Bresche. Die Grazer befinden sich momentan in einem Formtief.

Rapid hat die passende Antwort auf den missratenen Start in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gegeben. Dem 0:2 in Salzburg samt drei Verletzten ließen die Hütteldorfer am Sonntag gegen Sturm Graz einen 4:0-Heimsieg folgen. Dabei war Jugend Trumpf.