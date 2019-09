Rapid Wien gegen Salzburg: Wöber ohne Angst vor Ex-Club

Am Mittwoch treffen Rapid Wien und Red Bull Salzburg aufeinander. Abwehrspieler Maximilian Wöber hat keine Angst vor dem Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Club.

Red Bull Salzburg eilt dieser Tage von einem Highlight zum nächsten. Nach dem 6:2-Kantersieg zum Champions-League-Start gegen Genk gab es ein 2:2 im Liga-Schlager beim LASK. Am Mittwoch ist Rekordmeister Rapid in der 2. Cup-Runde der Gegner. "Es ist eine sehr coole Phase, sehr anstrengend, macht aber auch viel Spaß", sagte Salzburgs Abwehrspieler Maximilian Wöber am Montag bei einem Medientermin.

Red Bull Salzburg trifft am Samstag auf Austria Wien

Am Samstag geht es in der Meisterschaft zu Hause gegen die Austria weiter, das ist zugleich die Generalprobe für das Spiel des Jahres in der "Königsklasse" bei Titelverteidiger Liverpool am 2. Oktober. "Wir haben zwei Hürden gut genommen mit dem Sieg gegen Genk und dem Unentschieden gegen den LASK. Wir müssen jetzt weiter an unsere Grenzen gehen, dass wir auch da das Bestmögliche rausholen", sagte der im Sommer vom FC Sevilla gekommene Verteidiger.