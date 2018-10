Rapid Wien gegen Mattersburg: Die Stimmen zum Spiel

Nach dem 1:0-Sieg von Rapid Wien gegen Mattersburg konnten die Grün-Weißen in der Liga einmal aufatmen.

Es war dennoch kein Glanzstück, was man beim ersten Liga-Spiel der Rapidler unter Neo-Traier Dietmar Kühbauer auch nicht erwarte n durfte. Die drei Punkte geben den Hütteldorfern dennoch Aufwind, Kühbauer versuchte Ruhe in die Mannschaft zu bringen.

Rapid-Trainer Kühbauer zufrieden

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): “In der ersten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gemacht, sind verdient in Führung gegangen, haben es dann aber verabsäumt, das zweite Tor zu machen. So ist es immer sehr eng geblieben. Der Sieg ist für alle – die Mannschaft und den Club – sehr wichtig, weil wir wieder Kontakt nach oben haben. Fazit: Drei Punkte, alles wunderbar. Natürlich war bei der Systemumstellung ein gewisses Risiko dabei, aber das 4-2-3-1 hat zuletzt nicht so geklappt, deswegen mussten wir ein bisschen Risiko nehmen. Man muss einfach variabel sein, das ist uns heute gelungen.”