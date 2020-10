Rapid Wien gegen LASK Linz: Die Stimmen zum Spiel

Rapid hat sein Standing als erster Verfolger von Titelverteidiger Salzburg am Sonntag untermauert. Die Hütteldorfer fuhren daheim gegen den LASK im Schlager der 4. Liga-Runde einen klaren 3:0-Heimsieg ein.

Im Rapid-Lager hoffte man, die am Sonntag erfolgreiche Startelf halten zu können. Allen voran um die beiden Offensivstützen Taxiarchis Fountas und Thomas Murg gab es zuletzt viele Wechselgerüchte. Murg soll ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen haben. Den Verein hat dieses bisher nicht zufriedengestellt. "So kurz vor Schluss werden wir das nicht annehmen, wenn der Preis nicht passt. Ich würde sagen, dass der Rollbalken geschlossen ist", sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic gegenüber Sky.

Kühbauer: Wollten von Minute 1 gewinnen

Für Dietmar Kühbauer hört sich das gut an. Weitere Abgänge nach Kapitän Stefan Schwab wären angesichts des intensiven Herbstes mit sechs Partien in der Europa League ein herber Rückschlag. "Für die Mannschaft wäre das eine ganz schlimme Geschichte, fatal wäre das richtige Wort, aber fast noch zu wenig", meinte der Rapid-Coach. Die Linzer haben diese Sorge nicht und wollen ihren Kader noch verstärken. "Es ist schon das erklärte Ziel im offensiven Bereich noch einen Spieler dazuzubekommen", verriet LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Ich bin sehr zufrieden, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die von Minute eins das Spiel gewinnen wollte, gute Aktionen hatte, Tore zur richtigen Zeit geschossen und wenig Möglichkeiten zugelassen hat. Es war ein Spiel, das ich eigentlich in der Form noch nicht gehabt habe. Der LASK hat eine sehr gute Mannschaft und wir haben sie eigentlich das ganze Spiel in die Schranken gewiesen. Das freut mich ungemein für die Mannschaft. Trauner ist der Stabilisator des LASK, darüber braucht man nicht reden, ich will die Leistung meiner Mannschaft aber nicht schmälern. Es war ein schöner und wichtiger Sieg für uns."