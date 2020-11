Rapid Wien gegen Dundalk: Die Stimmen zum Spiel

Die Art und Weise, wie der 4:3-Heimsieg über die irischen Underdogs des Dundalk FC zustande kam, ließ bei Trainer Dietmar Kühbauer allerdings keine Begeisterung aufkommen. "Ich habe schon schönere Tage gehabt", gab der Ex-ÖFB-Teamspieler zu.

Kühbauer ärgert sich über umständliches Rapid-Spiel

Aus dem erhofften besseren Aufwärmprogramm für den Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Red Bull Salzburg wurde eine kräftezehrende Zitterpartie. "Wir haben es uns selbst extrem schwer gemacht", meinte Kühbauer und ärgerte sich über das "zu umständliche und zu langsame Spiel", das seine Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte an den Tag gelegt hatte. "Es war wichtig, den Dreier einzufahren, aber wir können es besser. Wir haben den Muss-Sieg gemacht, das war das Schönste an diesem Spiel", resümierte der Coach.

Arbeitssieg gegen Dundalk in der Europa League

Am Ende aber gab es doch noch ein Happy End, das die Tür zum Einzug in die K.o.-Phase offen ließ. "Wenn wir nicht gewonnen hätten, hätten wir uns wahrscheinlich vom Aufstieg verabschieden können", vermutete Kühbauer. Weitere drei Punkte sind auch in drei Wochen nötig, wenn in Irland das Retourmatch gegen Dundalk steigt. Nach der Auswärtspartie am 3. Dezember gegen den bisher makellosen Spitzenreiter Arsenal kommt es am 10. Dezember im Allianz Stadion möglicherweise zu einem Finalspiel gegen Molde um den zweiten Gruppenplatz.