Rapid Wien gegen Admira: Die Stimmen zum Spiel

Rapid Wien konnte gestern mit einem klaren 4:1-Heimsieg über die Admira triumphieren. Hier die Stimmen zum Spiel.

Rapid Wien setzte sich am Freitag im ersten Spiel der neuen Bundesligasaison vor 10.000 Zuschauern im Allianz Stadion gegen die Admira ohne Mühe mit 4:1 (2:0) durch.

Rapid Wien triumphierte mit 4:1 - Die Stimmen zum Spiel



Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wenn man in eine Saison reingeht und einen klaren Sieg feiert, der auch noch höher ausfallen hätte können, dann ist man zufrieden. Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen, waren sehr dominant. Nach der Pause wollten wir mit dem 3:0 den Gegner komplett brechen, haben aber nach dem nicht gegebenen Tor für kurze Zeit den Faden verloren. Wir haben uns dann aber wieder gefunden und insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Wenn man ein bisschen das Haar in der Suppe sucht, dann ist es, dass wir das eine oder andere Tor mehr schießen hätten müssen."