Rapid Wien feiert etwas glücklichen Sieg in St. Pölten

Rapid Wien ist auch nach drei Bundesliga-Runden noch ungeschlagen und verbucht sieben Punkte. Samstagabend gewannen die Hütteldorfer nach einem frühen Rückstand noch dank Treffern von Taxi Fountas und Ercan Kara 2:1 in St. Pölten.

Strebinger hatte zu tun

Zweite Hälfte nicht ganz so prickelnd

Nach der Pause feierte Lukas Grozurek sein Heimdebüt für St. Pölten, Trainer Ibertsberger brachte ihn für den engagierten, aber glücklosen Marcel Tanzmayr. Das Bruderduell Robert gegen Dejan Ljubicic war dann nach 50 Minuten vorbei, da der ältere Dejan wegen Leistenproblemen vom Platz musste. Die Rapid-Kapitänsschleife reichte er an Maximilian Hofmann weiter. Für Ljubicic brachte Kühbauer Srdan Grahovac und Rapid legte das Spiel zusehends defensiver an. Der SKN schraubte seinen Ballbesitz in die Höhe, vermochte aber lange keine Torchance zu kreieren. Bis Hugy in der 72. Minute eine Flanke auf den freistehenden Schmidt zirkelte, der allerdings nur einen leicht haltbaren Kopfball-Aufsitzer zusammen brachte. In der 77. Minute konnte Strebinger einen Schuss von Hugy aus kurzer Distanz dann gerade noch mit dem Fuß klären. Eine tolle Parade! Wenig später bereitete Ullmann Riegler mit einem Schuss nur leichte Probleme, der SKN-Keeper klärte den Ball im Nachsetzen. In der Schlussphase hatte Kara dann gleich drei Chancen, Rapids Führung auszubauen. In der 82. Minute agierte er zu zögerlich, in der 84. Minute setzte er den Ball knapp am langen Eck vorbei und in der 87. Minute fand er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze seinen Meister in Riegler, der noch einmal eine tolle Parade hinlegte und zur Ecke klärte, die dann nichts einbrachte. Die vierminütige Nachspielzeit spielten die Rapidler dann mehr oder weniger gekonnt herunter.