Rapid Wien feiert 3:0-Auswärtssieg über Admira

Am Samstag holte Rapid Wien im Auswärtsspiel gegen FC Admira einen verdienten Sieg und rückte somit vorerst auf den dritten Ligaplatz vor.

Rapid hat sich in der Fußball-Bundesliga zumindest für einen Tag auf Platz drei geschoben. Die Hütteldorfer feierten am Samstag in der 18. Runde einen 3:0-Auswärtssieg über die Admira und liegen damit zwei Punkte vor dem WAC, der am Sonntag bei der Wiener Austria antritt.

Rapid verbesserte sich durch 3:0-Sieg auf dritten Ligaplatz

Hütteldorfer dominierten Admira auch in zweiter Spielhälfte

In der zweiten Hälfte änderte sich wenig an der Charakteristik der Partie. Rapid dominierte gegen die ersatzgeschwächten Südstädter, spielte jedoch nicht mehr so viele zwingende Chancen wie vor dem Seitenwechsel heraus. Trotzdem gelang den Gästen noch das dritte Tor: Nach optimaler Vorlage von Murg erzielte Fountas sein zweites Tor in diesem Spiel (57.). Der Grieche, der wegen Vaterfreuden im Derby gefehlt hatte, hält nun bei elf Meisterschafts-Treffern in der laufenden Saison.