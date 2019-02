Rapid Wien: Europacup-Bilanz gegen Italien negativ

Die Europacup-Bilanz von Rapid Wien gegen italienische Clubs sieht nicht rosig aus. Beim letzten Match gegen Inter im Jahre 1990 vermieste Jürgen Klinsmann den Wienern das Spiel.

Klinsmann beim letzten Inter-Match Toschütze

In bisher 42 K.o.-Duellen mit italienischen Clubs setzten sich die österreichischen nur zehnmal durch. Mehr als die Hälfte aller Spiele (46 von 79) gingen verloren. Rapid ist bisher in allen sieben K.o.-Duellen der Clubgeschichte mit italienischen Vertretern gescheitert. In den bisher einzigen Kräftemessen mit Inter mussten sich die Grün-Weißen im Herbst 1990 unter Trainer Hans Krankl im UEFA-Cup nach Verlängerung beugen. Das entscheidende Tor im Rückspiel in Verona erzielte der Deutsche Jürgen Klinsmann.