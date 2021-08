Rapid Wien entscheidet "Kellerduell" gegen WAC mit 3:0 klar für sich

Rapid Wien setzte sich am Sonntag in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga gegen den WAC mit 3:0 durch. Dafür hauptverantwortlich war der Grieche Taxiarchis Fountas, der mit einem Triplepack im Allianz Stadion glänzte.

Die Wiener jubelten am Sonntag nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Anorthosis Famagusta in der Europa-League-Qualifikation über den zweiten Pflichtspielsieg innerhalb kürzester Zeit. Rapid Wien verbesserte sich mit nun vier Zählern in der Tabelle auf den sechsten Rang und schaffte eine gelungene Generalprobe vor dem Drittrunden-Rückspiel auf Zypern in Larnaca am Donnerstag, wo es um den Aufstieg ins Play-off geht.