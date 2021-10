Rapid verspielte Sieg mit 1:1 gegen Austria Klagenfurt

Rapid verspielt beim Auswärtsspiel am Samstag gegen Austria Klagenfurt den Sieg trotz Überzahl. Die Hütteldorfer mussten sich gegen die Klagenfurter mit einem 1:1 begnügen.

Rapid hat am Samstag den ersten Auswärtssieg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison leichtfertig verspielt. Die Hütteldorfer mussten sich trotz über 70-minütiger Überzahl und langer Führung auswärts gegen Austria Klagenfurt mit einem 1:1 begnügen. Taxiarchis Fountas hatte die Gäste in der 37. Minute in Führung gebracht, "Joker" Gloire Amanda gelang in der 87. Minute der Ausgleich. Klagenfurt-Profi Thorsten Mahrer hatte in der 21. Minute die Rote Karte gesehen.