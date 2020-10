Rapid verliert gegen Arsenal: Stimmen zum Spiel

Am Donnerstag musste sich Rapid Wien gegen Arsenal geschlagen geben. Hier die Stimmen zum Spiel.

Rapid hat beim Start in die Fußball-Europa-League-Gruppenphase starke Eigenwerbung betrieben, sich aber nicht belohnen können. Englands über weite Strecken harmloser Topclub Arsenal nahm dank einem Doppelschlag in den Minuten 70 und 74 samt 2:1-Auswärtssieg am Donnerstag alle drei Punkte mit nach England. "Es ist schade. Wir hätten uns definitiv ein X verdient, und möglicherweise wäre sogar ein Sieg von uns gerecht gewesen", meinte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer.

"Leider haben wir uns nicht belohnt"

Den Spielern ging es genauso. "Wir können zufrieden sein, stehen aber mit null Punkten da", sagte Abwehrspieler Maximilian Hofmann. So ist man am Donnerstag beim norwegischen Meister Molde, der bei Dundalk 2:1 siegte, schon unter Druck, um nicht früh den Anschluss an die beiden Aufstiegsränge zu verlieren. "Wir können in dieser Gruppe weiterkommen", war Kapitän Dejan Ljubicic trotz der Auftaktniederlage sicher.