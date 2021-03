Rapid triumphierte über Hartberg: Stimmen zum Spiel

Am gestrigen Sonntag konnte Rapid Wien mit einem souveränen Sieg über Hartberg triumphieren. Hier die Stimmen zum Spiel.

Rapid hat am Sonntag in der 21. Fußball-Bundesliga-Runde einen souveränen 4:0-Heimsieg über den TSV Hartberg eingefahren. Stürmer Ercan Kara netzte sogar zweimal ein und bereitete ein Tor vor. Hier die Stimmen zum Spiel.

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wir haben das Spiel kontrolliert und zum Glück das 1:0 geschossen, mit dem 2:0 ist das Spiel in unsere Richtung gegangen. Mit dem 4:0 bin ich sehr zufrieden, Hartberg ist eine gute Mannschaft. Es hat mich sehr für Deni Alar gefreut, dass er sich in die Schützenliste eintragen konnte, er hat nie aufgegeben. Es war ein verdienter Sieg, ich bin sehr zufrieden. Unser Ziel in der letzten Runde sind so wie immer drei Punkte. Wir schauen nicht darauf, dass wir jemandem helfen, wir wollen in Innsbruck ein gutes Spiel abliefern."