Rapid-Torhüter Strebinger mit Forellen beworfen: "Leider ernähre ich mich vegan"

Am Sonntag ist Richard Strebinger mit Forellen beworfen worden. Er hat darauf mit Humor reagiert.

Rapids Richard Strebinger hat auf Wurfgeschoße beim 4:0 der Wiener beim LASK am Sonntag mit Humor reagiert. In Pasching wurde der Torhüter mit Fischen beworfen. "Leider ernähre ich mich unter der Saison eigentlich nur mehr vegan. Ich habe zweimal - ich glaube - eine Forelle auf den Rücken geschmissen bekommen. Ein nettes Gastgeschenk, aber leider kann ich es nicht brauchen", sagte Strebinger.

Strebinger wurde auch mit Bierduschen bedacht

Manche Heimfans erwiesen sich in Pasching als auffällig. So wurde Strebinger wie auch der ehemalige LASK-Akteur Maximilian Ullmann auch mit Bierduschen bedacht. "Bei 4:0 ist mir alles wurscht, da können sie mich anschütten. Ich nehme alles mit", meinte Strebinger danach auf Rapid TV.

LASK: "Ist in keinster Weise zu tolerieren"

Der LASK reagierte am Montagnachmittag in einer Aussendung. "Das Werfen von Bechern, Feuerzeugen, Fahnenstangen und Fischen ist mit den Werten unseres Klubs unvereinbar und in keinster Weise zu tolerieren", hieß es darin. Man wolle sich bei den Spielern des SK Rapid für die Vorfälle entschuldigen.