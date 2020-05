Rapid schielt vor dem Liga-Neustart nach ganz oben

Nach der Corona-Pause und dem Neustart der Bundesliga lebt bei Rapid Wien die Hoffnung auf den 33. Meistertitel - sollten dem LASK nach den Verfehlungen Punkte abgezogen werden.

Rapid fiebert Liga-Auftakt gegen RB Salzburg entgegen

Über die Verfehlungen des LASK wollte Trainer Dietmar Kühbauer keine großen Worte mehr verlieren, und auch bei den Spekulationen über den ersten Titel seit 2008 gab sich der Burgenländer zurückhaltend. Schon nach dem ersten Match der Meisterrunde - am Mittwoch gastiert Rapid in Salzburg - werde man mehr wissen. "Das kann richtungsweisend sein. Man ist aus dem Titelkampf draußen, oder es kann in eine bestimmte Richtung gehen", sagte Kühbauer der APA.

Rapid schielt richtung Meistertitel

Saisonziel internationaler Startplatz bleibt

"Werden von Geisterspielen brutal getroffen"

In Geisterspielen sei die richtige mentale Einstellung gefragt. Mit einem Testmatch wie etwa in einem Winter-Trainingscamp in Belek sei so eine Partie "von der Belastung und vom Stress her nicht vergleichbar", erklärte Kühbauer.