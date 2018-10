Rapid-Präsident Krammer fordert mehr Zusammenhalt und Vertrauen der Fans

Club-Präsident Michael Krammer fordert in einem offenem Brief die Fans von Rapid Wien zu mehr "Zusammenhalt und Vertrauen" auf.

In einem offenen Brief an die Anhängerschaft von Rapid Wien hat Club-Präsident Michael Krammer am Samstag um “Zusammenhalt und Vertrauen” innerhalb der grün-weißen Anhängerschaft aufgerufen. Damit reagierte der 58-Jährige auf die anhaltenden Proteste in- und außerhalb des Stadions beim derzeitigen Siebenten in der Fußball-Meisterschaft.