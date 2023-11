Rapid: Klauß hat Feuertaufe als neuer Chefcoach bestanden

Der neue Chefcoach des SK Rapid, Robert Klauß, hat einen erfolgreichen Einstand gefeiert, indem er sein Team zu einem 1:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz führte.

Dieser Sieg beendete den fast vier Monate dauernden Heimfluch des Vereins. Klauß betonte, dass es in diesem Spiel vor allem um den Sieg ging und weniger um die Art und Weise, wie er erzielt wurde.

Für Klauß zählte bei Coach-Debüt in Hütteldorf nur der Sieg

Es war offensichtlich, dass noch viel Arbeit vor Klauß und seinen Spielern liegt. Gegen die defensiv eingestellten Oberösterreicher hatten die Wiener Schwierigkeiten, sich offensiv durchzusetzen. Klauß resümierte, dass sie in der ersten Halbzeit zu wenig Tempo im Passspiel hatten und zu wenig in den letzten Spieldrittel vorgedrungen sind, während sie in der zweiten Halbzeit dynamischer waren.