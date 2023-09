Rapid holte Verteidiger Kasanwirjo und Kongolo

Am letzten Tag des Transferfensters hat Rapid Wien zwei neue Verteidiger verpflichtet.

Rapid Wien holte Verteidiger Kasanwirjo und Kongolo

"Ist gut zu wissen, einen Zugang begrüßen zu dürfen"

"Es ist aber auch gut zu wissen, einen Zugang begrüßen zu dürfen, der auch in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist", sagte Katzer. In der Innenverteidigung müssen die Wiener aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang auf Nenad Cvetkovic verzichten. Deshalb reagierten die Wiener auch auf der Position kurz vor Mitternacht noch. Kongolo ist ein gebürtiger Schweizer mit niederländischem Pass mit einer Körpergröße von 1,88 Metern. Er stammt aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam, vergangene Saison war der in der Vergangenheit oftmals verletzungsgeplagte Akteur leihweise für den französischen Zweitligisten Le Havre im Einsatz.