Rapid besiegt Altach mit 1:0: Die Stimmen zum Spiel

Sieg versprochen, Wort gehalten: Steffen Hofmann hat sich über einen geglückten Einstand als ein Teil des Interimstrainerduos von Fußball-Rekordmeister Rapid freuen dürfen. Die Stimmen zum Spiel.

Auch wenn der spielerische Glanz beim 1:0 gegen Altach fehlte, was zählte waren im ersten Spiel nach der Ära von Dietmar Kühbauer die drei Punkte. "Es war ein extrem wichtiger Sieg für die Jungs", betonte Hofmann. Mit dem fünften Saisonsieg gelang in der Tabelle vorerst der Sprung auf Rang fünf.

Rapid Wien fix in der Meistergruppe

"Mit Steffen kommt auch eine neue Energie"

Dadurch machte er auch Hofmann einen Gefallen. "Der Steffen ist eine Legende bei Rapid. Mit Steffen kommt auch eine neue Energie und jeder Spieler spürt ein wenig mehr Motivation", verlautete Stojkovic. Spannend blieb es bis am Schluss, da Ercan Kara mit einem Elfmeter an Tino Casali scheiterte (85.). "Es war schon eine gewisse Anspannung da, weil die Erwartungen bei Rapid immer hoch sind. Die Euphorie innerhalb der Mannschaft ist da, aber genauso eine Verunsicherung, was nach einem Trainerwechsel normal ist", sagte Hofmann. Das war spürbar, so konnte man aus einer Überzahl nach einer umstrittenen Roten Karte für Noah Bischof (59.) nicht wirklich Kapital schlagen.