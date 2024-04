"Rape Day": Wenn auf TikTok über Vergewaltigung gescherzt wird

Ein besorgniserregender Trend auf TikTok sorgt für Aufsehen: Der "Rape Day", ein fiktiver Tag, an dem Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen erlaubt sein sollen, verunsichert zahlreiche Mädchen und Frauen.

Ein verstörender Trend: Der "National Rape Day"

Das Phänomen soll durch ein Video eingeleitet worden sein, in dem behauptet wurde, dass sexuelle Übergriffe auf Frauen und Mädchen an diesem speziellen Tag legalisiert werden würden. Das ist schlicht und einfach falsch. Es gibt keinerlei rechtliche oder gesellschaftliche Grundlage für eine solche Behauptung, es handelt sich um einen vollkommen falschen und gefährlichen "Scherz".

Schulen warnen vor gefährlichen Fake News

Trotzdem sind viele, vor allem junge Personen, die TikTok nutzen, verunsichert. In Deutschland und auch in Österreich warnen nun Schulen vor Fake News aus dem Internet zum Thema sexuelle Belästigung von Mädchen und Jugendlichen.

Erstmals wurde 2021 in einem TikTok-Video dazu aufgerufen, am 24. April junge Frauen und Mädchen zu berühren und zu belästigen, unter der Behauptung, dass solche Taten an diesem Tag straffrei bleiben würden. Obwohl das Video entfernt und die Aussage schon damals als unwahr entlarvt wurde, bleibt das Problem bestehen. Viele Nutzer der Plattform und darüber hinaus haben ihre Besorgnis und Empörung über die Leichtfertigkeit ausgedrückt, mit der solche ernsten Themen behandelt werden. Dies zeigt, wie schnell gefährliche Falschinformationen sich in sozialen Medien verbreiten können.