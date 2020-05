Rammstein sagt Europa-Tour-Termine für 2020 ab

Der zweite Teil der Rammstein-Europa-Tournee wurde abgesagt, darunter auch das Konzert in Klagenfurt. Derzeit werden noch Nachholtermine für 2021 gesucht.

"Aufgrund lokaler Veranstaltungsverbote im Zusammenhang mit Covid-19, die nunmehr fast alle geplanten Termine betreffen, kann die Stadion-Tournee der Band 2020 in Europa leider nicht stattfinden", schrieb die Band am Freitag auf ihrer Homepage. Die Fortsetzung sollte am 25. Mai mit einem Auftritt im Klagenfurter Wörthersee Stadion beginnen.