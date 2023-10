Rammstein feiern 2024 ihr 30. Jubiläum

Rammstein feiern im Jahr 2024 ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Stadiontournee durch Europa.

Am 17. und 18. Juli macht der Tross, im Gepäck die größten Hits, eine gewaltige Bühnenkonstruktion und Unmengen an Pyrotechnik, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt Station. Der Vorverkauf startet auf oeticket.com am 18. Oktober um 11.00 Uhr.