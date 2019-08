"Rammstein" bringt zweimal volle Straßen in Wien mit sich

Am Donnerstag und am Freitag gastiert die Band "Rammstein" im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Beide Konzerte sind ausverkauft. Mit Verzögerungen auf den Straßen ist zu rechnen.

Gleich zweimal ist "Rammstein" in Wien zu hören. Die Kult-Band aus Berlin gastiert am Donnerstag und am Freitag im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Beide Konzerte sind ausverkauft. So werden sich jeweils mehr als 50.000 Besucher im österreichischen Nationalstadion einfinden.