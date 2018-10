Rallye in NÖ: 756 Mal zu schnell durchs Ortsgebiet

Am Wochenende hielt eine Rallye im Bezirk Melk die Polizei auf Trab: Es kam zu 756 Geschwindigkeitsüberschreitungen in Ortsgebieten.

In verschiedenen Ortsgebieten im Bezirk Melk sind am Wochenende rund um eine Rallye-Veranstaltung 756 Geschwindigkeitsüberschreitungen in Ortsgebieten festgestellt worden. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag waren Radarmessungen durchgeführt worden. Angezeigt wurden u.a. auch neun Rallye-Teilnehmer.