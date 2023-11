Rainer Wintersteiger ist neuer Cobra-Chef

Im Rahmen eines Festakts in Wiener Neustadt wurde Rainer Wintersteiger als neuer Leiter des Einsatzkommandos (EKO) Cobra ernannt und zum Generalmajor befördert.

Bernhard Treibenreif, Chef der Direktion für Spezialeinheiten (DSE), lobte Wintersteigers beeindruckenden Werdegang in der Cobra und betonte seine vielfältigen Erfahrungen in herausfordernden Funktionen. Treibenreif erinnerte auch an Wintersteigers Rolle als Zugriffskommandant bei der Geiselnahme in der Justizanstalt Graz-Karlau im November 1996, wo er bereits seine Fähigkeiten unter Beweis stellte.