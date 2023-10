Raffael-Zeichnung im Wiener Dorotheum versteigert

Eine kürzlich aufgefundene Studie des berühmten Künstlers Raffaello Sanzio, auch bekannt als Raffael (1483-152), wurde am Freitagabend während einer Auktion im Wiener Dorotheum für den Preis von 338.000 Euro versteigert.

Raffael-Zeichnung im Wiener Dorotheum für 338.000 Euro versteigert

Die Studie ist eine von drei überlieferten Zeichnungen von der Hand des Meisters für das Fresko der "Schlacht an der Milvischen Brücke" in der Sala di Costantino, die beiden anderen befinden sich im Louvre und im Ashmolean Museum in Oxford. Das Blatt war in Privatsammlungen und wurde unter anderem Peter Paul Rubens zugeschrieben. Vergleichende Analysen von Technik und Komposition bestätigten es erst kürzlich als eigenhändige Arbeit Raffaels.