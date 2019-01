Rafael Rotter fällt bei den Vienna Capitals verletzt aus

Die Vienna Capitals müssen mehrere Wochen ohne Rafael Rotter auskommen. Bis zu den Play-offs will er aber wieder fit sein.

Der Stürmer habe sich am Neujahrstag gegen Fehervar eine Unterkörperverletzung zugezogen, diese zwinge ihn zu einer mehrwöchigen Pause, teilte der Tabellenführer der Erste Bank Eishockey Liga am Donnerstag mit. Laut Medienberichten handelt es sich um eine Verletzung am Sprunggelenk.